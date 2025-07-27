Юрист сказала, как уменьшить цену блюда при долгом ожидании заказа в кафе

Теоретически при несоблюдении исполнителем срока выполнения заказа потребитель вправе требовать соразмерного уменьшения цены или расторжения устного договора о заказе блюд. Но для понимания кто прав, придется идти в суд, отметила адвокат. А для этого потребителю надо предварительно написать жалобу в книгу предложений и замечаний. Там указать, когда пришли, сколько прождали, какое время выполнения заказа было согласовано, кто из сотрудников кафе может это подтвердить.