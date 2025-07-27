Юрист сказала, как уменьшить цену блюда при долгом ожидании заказа в кафе

Можно ли уменьшить стоимость заказа или вообще не заплатить за блюдо, которое было заказано в кафе или ресторане, но готовилось очень долго. Об этом sb.by рассказала адвокат специализированной юридической консультации Минска «Экономика Имущество Инвестиции» Наталия Русакович.
По словам юриста, уйти, не оплатив сделанный заказ, нельзя, потому что заказ блюда в кафе считается договором об оказании услуги, заключенном в устной форме. Неоплата заказа, а значит причинение кафе или ресторану ущерба, может быть основанием для привлечения к административной ответственности.
Но закон «О защите прав потребителей» дает клиенту право в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора об оказании услуги при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Например, это может быть оплата уже принесенного официантом напитка.
Теоретически при несоблюдении исполнителем срока выполнения заказа потребитель вправе требовать соразмерного уменьшения цены или расторжения устного договора о заказе блюд. Но для понимания кто прав, придется идти в суд, отметила адвокат. А для этого потребителю надо предварительно написать жалобу в книгу предложений и замечаний. Там указать, когда пришли, сколько прождали, какое время выполнения заказа было согласовано, кто из сотрудников кафе может это подтвердить.
Законодательством время приготовления заказа, если сторонами оно согласовано не было, не регламентировано, оно должно определяться как «разумное» исходя из технологии приготовления блюда, отметила юрист.
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