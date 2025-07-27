Володин назвал российское законодательство об иноагентах либеральным

«Наше законодательство — самое либеральное. Если брать законодательство тех же Соединенных Штатов Америки или Израиля и других стран, там серьезные сроки наказания. У нас в этой части мы много увещеваем, стараемся сделать все для того, чтобы люди поняли, что надо думать о своей стране, ни в коем случае не принимать деньги от других государств. Потому что это все ведет в конечном итоге к ущербу нашей стране и к ее разрушению открывается путь. Поэтому голову надо включать», — сказал Володин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».