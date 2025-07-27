Циклон принесет дожди в Казахстан: без осадков останется только юг

В понедельник, 28 июля 2025 года, на севере страны ожидается сильный дождь, в отдельных районах возможен шквал и выпадение града.
И только на юго-западе Казахстана сохранится погода без осадков. В целом по республике ожидается усиление ветра, на юге — пыльная буря. На севере в ночные и утренние часы прогнозируется туман.
Днем в областях Жетысу, Абай, а также в Жамбылском, Алматинском и Восточно-Казахстанском регионах ожидается сильная жара +35+38 градусов.
Очень сильная жара будет на северо-западе и в центре области Жетысу, а также на юге области Абай, на западе и севере Алматинского региона. Там столбики термометров покажут +41+42 градуса.