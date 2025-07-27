Акцент на водителях старше 60: какие изменения могут ждать пожилых автолюбителей

— Удобно было бы, если бы осмотр у всех врачей для получения водительских прав можно было пройти только в государственной поликлинике, а не в отдельной конторе, где это делают за отдельные деньги. Тогда данные из медкарты дали бы врачам более полное представление о здоровье человека. А то сегодня эта процедура больше похожа на фикцию, чем на реальное обследование, — отмечает Звонков. Немаловажная проблема возрастных водителей — плохое зрение. Во многих случаях оно не становится препятствием для получения или продления прав: однако в документе ставится пометка, что управлять транспортным средством человек может только в очках или контактных линзах.