Депутат Милонов призвал начать в РФ мощные антиалкогольные кампании

«Точно так же и сейчас. И должным образом все-таки отказ от алкоголя не культивируется на государственном уровне. Сейчас я принципиально не пью, но если бы хотел, то какие часы работы меня бы от этого отвадили?» — сказал он в беседе с «Лентой.ру».