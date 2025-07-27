Будут радовать круглый год: в Омске художница создает керамические цветы

Место для своих уникальных цветов керамист выбрала сама: дворик у музея. Несколько бутонов на ножках установили сразу. Часть — еще в процессе создания. Но омичи уже могут посмотреть необычное сочетание фиолетового котовника и керамических бутонов от художницы Оксаны Смык. Особенно красиво у городского музея вечером: цветы освещает яркая подсветка. Радовать они своим видом будут омичей даже зимой.