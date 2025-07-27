Будут радовать круглый год: в Омске художница создает керамические цветы

В Омске художница Оксана Смык создает необычные керамические цветы. Закрытые массивные фиолетовые бутоны будут украшать территорию городского музея «Искусство Омска». Часть работ уже выставлена. В скором времени там появится целый керамический сад.
Цветы из керамики художница Оксана Смык начала создавать еще в апреле. Свои работы готовила к выставке керамики «Хрупкий сад», она проходила в городском музее «Искусство Омска». После закрытия выставки Оксана Смык решила: хочет, чтобы ее творения радовали омичей и дальше. И подарила керамические изделия музею.
Кстати, свои садовые керамические цветы Оксана Смык придумала сама и называет их художница «космическими»: необычная форма, фиолетово-синие цвета, серебряные блестки. Размер цветов тоже необычный: бутоны — настоящие гиганты. Но такой и была цель: привлечь внимание и удивить прохожих.
Место для своих уникальных цветов керамист выбрала сама: дворик у музея. Несколько бутонов на ножках установили сразу. Часть — еще в процессе создания. Но омичи уже могут посмотреть необычное сочетание фиолетового котовника и керамических бутонов от художницы Оксаны Смык. Особенно красиво у городского музея вечером: цветы освещает яркая подсветка. Радовать они своим видом будут омичей даже зимой.