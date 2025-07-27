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«Тюбинг врезался в пирс, мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии в больнице». Трагедия на воде произошла под Осиповичами

Под Осиповичами тюбинг врезался в пирс и плывший на нем мужчина погиб.

Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело на водителя гидроскутера завели в Беларуси из-за гибели 45-летнего мужчины и травмирования 38-летней женщины, которых он вез на буксире в тюбинге, сообщили в Следственном комитете Беларуси. И мужчина, и женщина — жители Осипович, трагедия на воде произошла возле этого райцентра вечером 26 июля.

По предварительным данным, во время маневра водитель допустил столкновение тюбинга с пирсом. На помощь паре поспешили отдыхающие. Они вытащили пострадавших из воды и вызвали «скорую».

Мужчина и женщина были госпитализированы в тяжелом состоянии, но спустя несколько часов мужчина в больнице скончался.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз.

Мы писали, что милиция Минска поймала вора, который ходил по подъезду и дергал за дверные ручки.

Кроме того, по данным МЧС, дополнительные спасатели привлечены к расчистке кладбищ в Могилеве.