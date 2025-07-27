«Тюбинг врезался в пирс, мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии в больнице». Трагедия на воде произошла под Осиповичами

Уголовное дело на водителя гидроскутера завели в Беларуси из-за гибели 45-летнего мужчины и травмирования 38-летней женщины, которых он вез на буксире в тюбинге, сообщили в Следственном комитете Беларуси. И мужчина, и женщина — жители Осипович, трагедия на воде произошла возле этого райцентра вечером 26 июля.