«Тюбинг врезался в пирс, мужчина погиб, женщина в тяжелом состоянии в больнице». Трагедия на воде произошла под Осиповичами

Уголовное дело на водителя гидроскутера завели в Беларуси из-за гибели 45-летнего мужчины и травмирования 38-летней женщины, которых он вез на буксире в тюбинге, сообщили в Следственном комитете Беларуси. И мужчина, и женщина — жители Осипович, трагедия на воде произошла возле этого райцентра вечером 26 июля.
По предварительным данным, во время маневра водитель допустил столкновение тюбинга с пирсом. На помощь паре поспешили отдыхающие. Они вытащили пострадавших из воды и вызвали «скорую».
Мужчина и женщина были госпитализированы в тяжелом состоянии, но спустя несколько часов мужчина в больнице скончался.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Назначен ряд экспертиз.
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