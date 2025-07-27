Гендиректор «Спаса» рассказал о причине проблем со слухом

«10 лет назад у меня обнаружили доброкачественную опухоль на слуховом нерве. Я лечился, но всё равно не избежал серьезных осложнений со слухом. Медицинские средства исчерпаны. Я много одно время молился Богу об исцелении. Пока через годы вдруг не понял, что эта хворь меня на самом деле исцеляет от чего-то более опасного: от грехов, в которые, когда бы не эта болезнь, я мог свалиться, и от тех повреждений, которые я набрал в своей жизни, пока был здоров, а Бога не знал», — рассказал гендиректор «Спаса».