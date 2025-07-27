Уже выглядит красиво: в Омске идет активная подготовка к выставке «Флора»

В этом году на выставке омичам представят 16 цветочных композиций, все они будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Молодежной столице. Первые цветочные конструкции начнут завозить уже завтра. Большая же часть появится уже накануне открытия выставки. Произойдет это уже по традиции накануне Дня города, в этом году «Флора» откроется 1 августа.