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Уже выглядит красиво: в Омске идет активная подготовка к выставке «Флора»

В Выставочном сквере уже высадили большую часть цветов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске продолжается активная подготовка к «Флоре». В Выставочном сквере уже высадили большую часть цветов. Многие клумбы уже оформлены. Омичи даже начали фотографироваться у цветочных композиций.

Часть цветов агрономы уже высадили: в общей сложности для оформления выставки используют около 20 тысяч однолетних и 150 тысяч многолетних растений. Кстати, после «Флоры» они обретут вторую жизнь: их вернут в питомник и будут использоваться для озеленения городских улиц.

В этом году на выставке омичам представят 16 цветочных композиций, все они будут посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Молодежной столице. Первые цветочные конструкции начнут завозить уже завтра. Большая же часть появится уже накануне открытия выставки. Произойдет это уже по традиции накануне Дня города, в этом году «Флора» откроется 1 августа.