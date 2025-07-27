Циклон с юга идет на Беларусь, неся грозы, ливни, не исключены и торнадо

Оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра МЧС объявило на понедельник 28 июля для всей территории Беларуси.
Телеграм-канал «Метеовайб» связал экстремальный характер погоды с тем, что 28 июля Беларусь окажется под влиянием активного южного циклона с центром над северо-востоком Польши.
Особенно небезопасна линия неустойчивости перед холодным фронтом, которая сформируется во второй половине дня 28 июля по западу Беларуси. Именно с ней будут связаны самые опасные явления: сильные ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду, вдоль этой линии неустойчивости образуются дискретные суперячейки с небольшой вероятностью образования торнадо. К вечеру непогода может добраться до центра страны.
Ночные температуры по Беларуси прогнозируются от +15 до +20 градусов, дневные — от +24 до +29 градусов.
В Минске ночью от +17 до +19 градусов, днем — от +25 до +27 градусов. В течении суток дожди, грозы с порывистым ветром, возможны сильные ливни.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов рассказал о мокрой погоде в Беларуси на неделе с 28 июля по 3 августа: «Дожди и грозы заканчиваться не собираются».
Мы писали, что в Витебске ликвидируют последствия ливней, из-за которых смыло грунт и семь построек оказались в Западной Двине.