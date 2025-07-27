Циклон с юга идет на Беларусь, неся грозы, ливни, не исключены и торнадо

Особенно небезопасна линия неустойчивости перед холодным фронтом, которая сформируется во второй половине дня 28 июля по западу Беларуси. Именно с ней будут связаны самые опасные явления: сильные ливни, град и шквалы до 20 метров в секунду, вдоль этой линии неустойчивости образуются дискретные суперячейки с небольшой вероятностью образования торнадо. К вечеру непогода может добраться до центра страны.