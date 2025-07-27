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В Ростове собираются построить крытый бассейн за 250 миллионов рублей

В донской столице планируют возвести новый бассейн.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове может появиться новый крытый бассейн. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Возвести объект планируется на гребном канале «Дон». Детали строительства врио губернатора Юрий Слюсарь обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым в ходе рабочей встречи.

— На базе крытого бассейна можно обеспечить круглогодичные тренировки по триатлону, гребному спорту и гребле на байдарках и каноэ", — отметил Юрий Слюсарь.

В настоящее время разработана проектная документация на устройство основания, а также сформирован земельный участок с инженерными сетями. Однако для воплощения проекта в жизнь требуется более 250 млн рублей.

Юрий Слюсарь отметил, что регион готов вкладывать средства в развитие спортивных объектов, но необходимы вливания из федерального бюджета. Министр обещал поддержать инициативу.

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