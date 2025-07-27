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Форвард Дзюба: «Спартак», конечно, сам себя прибил в матче с «Балтикой»

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче второго тура РПЛ против «Балтики», где столичный клуб завершил встречу с девятью игроками и уступил 0:3.

Форвард тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба прокомментировал поражение московского «Спартака» в матче второго тура РПЛ против «Балтики», где столичный клуб завершил встречу с девятью игроками и уступил 0:3.

По мнению нападающего, «Спартак» своими удалениями сам себя прибил, однако эта ситуация не касается задач его команды.

По его словам, игры в рамках Кубка России предоставляют возможность проявить себя тем игрокам, которые не всегда получают достаточно игрового времени в основных составах, и именно в этих матчах часто раскрываются новые таланты.

«Акрон» проведет встречу с «Балтикой» 29 июля в рамках Фонбет Кубка России, а уже 3 августа команда встретится со «Спартаком» в рамках чемпионата.

Ранее мы писали, что воспитанник «Крыльев» Игнатенко высказался о своей первой игре за команду в новом сезоне РПЛ.

А также, напомним, что губернатор подписал футболку с оригинальным принтом после победы «Крыльев Советов».

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