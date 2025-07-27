Форвард Дзюба: «Спартак», конечно, сам себя прибил в матче с «Балтикой»

По мнению нападающего, «Спартак» своими удалениями сам себя прибил, однако эта ситуация не касается задач его команды.
По его словам, игры в рамках Кубка России предоставляют возможность проявить себя тем игрокам, которые не всегда получают достаточно игрового времени в основных составах, и именно в этих матчах часто раскрываются новые таланты.
«Акрон» проведет встречу с «Балтикой» 29 июля в рамках Фонбет Кубка России, а уже 3 августа команда встретится со «Спартаком» в рамках чемпионата.
Ранее мы писали, что воспитанник «Крыльев» Игнатенко высказался о своей первой игре за команду в новом сезоне РПЛ.
А также, напомним, что губернатор подписал футболку с оригинальным принтом после победы «Крыльев Советов».
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