Новая школа искусств в Тулуне будет готова в 2026 году

В эти выходные в Тулуне и Тулунском районе работает делегация от правительства Иркутской области во главе с губернатором Игорем Кобзевым. Во время таких поездок по территориям глава региона обязательно посещает знаковые социальные объекты. Так, в Тулуне он оценил ход работ на площадке, где идет строительство новой школы искусств.
Возводить новое учреждение начали этой весной. Средства выделены по госпрограмме «Развитие культуры» при софинансировании Госкорпорации ВЭБ.РФ. Общий объем финансирования составит более 423 млн рублей.
По проекту, новое здание будет четырехэтажным. В нем будут проводиться занятия по хореографии и музыке. Для выступлений будет зрительный зал на 123 места. Здесь же расположится и библиотека. Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию, сделать ее удобной для прогулок с детьми и занятий на свежем воздухе. Оборудуют стоянку для велосипедов, самокатов и детских колясок.
В настоящий момент на стройплощадке завершились подготовительные работы и подрядчик приступил к строительству цокольного этажа. По графику объект должен быть сдан в эксплуатацию в 2026 году.