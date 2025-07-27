Новая школа искусств в Тулуне будет готова в 2026 году

По проекту, новое здание будет четырехэтажным. В нем будут проводиться занятия по хореографии и музыке. Для выступлений будет зрительный зал на 123 места. Здесь же расположится и библиотека. Кроме того, планируется благоустроить прилегающую территорию, сделать ее удобной для прогулок с детьми и занятий на свежем воздухе. Оборудуют стоянку для велосипедов, самокатов и детских колясок.