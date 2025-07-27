Открытие аэропорта в Геленджике меняет турпоток на Кубани и в Крыму

Почему? Прежде всего, это новый, более удобный транспортный узел для тех, кто раньше с трудом добирался до Крыма через Минеральные Воды или Сочи. Расстояние от Геленджика до Керчи — всего 200 км, что на 300−400 км ближе конкурентов. Для жителей Крыма открытие аэропорта — это возможность быстрее и дешевле попасть на материк без долгих переездов и накладных расходов на парковки.