Открытие аэропорта в Геленджике меняет турпоток на Кубани и в Крыму

Почему? Прежде всего, это новый, более удобный транспортный узел для тех, кто раньше с трудом добирался до Крыма через Минеральные Воды или Сочи. Расстояние от Геленджика до Керчи — всего 200 км, что на 300−400 км ближе конкурентов. Для жителей Крыма открытие аэропорта — это возможность быстрее и дешевле попасть на материк без долгих переездов и накладных расходов на парковки.
Эксперты отмечают: большая часть пассажиров останутся в Геленджике — это магнит для семейного отдыха и делового туризма, что подтвердили сразу 35−45-процентный рост бронирований жилья на курорте. Парадоксально, но ограниченный режим работы аэропорта задает новый темп — туристы более осознанно планируют отдых, а перевозчики сосредотачиваются на качестве и комфорте.
Сочинский аэропорт почувствует снижение нагрузки, а Геленджик постепенно укрепит позиции как полноценный курорт мирового класса и логистический хаб для всего Черноморского побережья и близлежащих регионов. В долгосрочной перспективе именно это вытягивает турпоток из сезонных пиков к более равномерному распределению — шанс для всей индустрии региона выйти на новый уровень.
Таким образом, открытие аэропорта в Геленджике — больше, чем просто запуск рейсов. Это стратегический шаг, изменяющий туристический ландшафт Кубани и Крыма, прокладывающий дорогу к новым возможностям для бизнеса и отдыхающих.