Леса в Турции горят вместе с отпуском: как из-за пожаров вернуть деньги за тур

— Раньше они, как правило, распространялись на поездки в страны, где для въезда требуется виза: если документ не выдавали, то и въехать без него было невозможно, так что поездка срывалась. Сейчас это касается и безвизовых стран. Всегда можно приобрести страховку на случай, если изменятся планы или появятся другие форс-мажоры, — добавил эксперт.