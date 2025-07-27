Путин посетил Молодежное конструкторское бюро «Корабелки»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил Молодежное конструкторское бюро электрического судостроения Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ, также известный как «Корабелка»), передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в рамках своей рабочей поездки в Санкт-Петербург в День Военно-Морского флота посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет.
Молодежное конструкторское бюро электрического судостроения (МКБ) было создано в «Корабелке» в 2024 году в кооперации с промышленным партнером ООО «Эмпериум» (АФК «Система»), являющимся индустриальным партнером университета по проекту «Передовые инженерные школы».
Конструкторское бюро является структурным подразделением университета. Молодые сотрудники и студенты университета 3, 4 и 5 курсов в кооперации с сотрудниками верфи «Эмпериум» занимаются разработками проектов электрических судов, которые при эксплуатации не используют сгораемого топлива.
Отличительной особенностью конструкторского бюро является создание полностью цифровой модели судна на российском программном обеспечении без бумажной документации.
Конструкторское бюро снабжено принтерами трехмерной печати (двумя крупномасштабными и двумя со средним рабочем полем), позволяющими не только создавать модели корпусов проектируемых судов, но и макеты технических и дизайнерских решений функциональных элементов, устройств и механизмов.