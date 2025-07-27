Путин посетил Молодежное конструкторское бюро «Корабелки»

Конструкторское бюро снабжено принтерами трехмерной печати (двумя крупномасштабными и двумя со средним рабочем полем), позволяющими не только создавать модели корпусов проектируемых судов, но и макеты технических и дизайнерских решений функциональных элементов, устройств и механизмов.