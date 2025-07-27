Воспитанник детского лагеря «Ахмат» ушел на фронт, сообщил Алаудинов

«Из ребят, которые к нам заезжали в прошлом году, один уже, став совершеннолетним, ушел на СВО, один из наших ребят, которые были в лагере, ушел срочником и служит, двое ребят в прошлом году были участниками самого лагеря, а теперь они уже стали вожатыми. Мы вложили в ребят этот дух защитника Отечества», — дополнил Алаудинов.