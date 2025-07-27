Воспитанник детского лагеря «Ахмат» ушел на фронт, сообщил Алаудинов

ЛУГАНСК, 27 июл — РИА Новости. Воспитанник детского лагеря «Академия дружбы народов “Ахмат”, достигнув совершеннолетия, ушел на фронт в зону специальной военной операции, заявил РИА Новости командир спецназа “Ахмат”, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Главная задача этого лагеря — это воспитать патриотов России, которые будут понимать, что наша сила в единстве. Приезжают сюда абсолютно посторонние друг для другу, здесь они настолько единятся, что они разъезжаются со слезами на глазах», — рассказал Алаудинов.
Командир «Ахмата» сообщил, что в данном патриотическом лагере отдыхают дети из разных регионов России, в том числе из Белгородской и Курской областей, Чечни, ЛНР, ДНР, Московской области.
«Задача, чтобы эти дети дружили и наоборот никогда не воевали между собой. Нам без разницы, если к нам захотят приехать дети с Украины сюда, мы также их примем. Мы не делим детей на врагов, не врагов — у нас все дети одинаковые», — пояснил агентству комендант лагеря с позывным «Барнаул».
Алаудинов подчеркнул, что в данном патриотическом лагере детей учат постоять за себя, различным навыкам выживания, тактической медицине.
«Из ребят, которые к нам заезжали в прошлом году, один уже, став совершеннолетним, ушел на СВО, один из наших ребят, которые были в лагере, ушел срочником и служит, двое ребят в прошлом году были участниками самого лагеря, а теперь они уже стали вожатыми. Мы вложили в ребят этот дух защитника Отечества», — дополнил Алаудинов.