В Башкирии открылась вакансия с заработком в 240 тысяч рублей

В Башкирии появился ряд высокооплачиваемых вакансий в разных городах и районах. Информация об этом появилась на Интерактивном портале службы занятости Башкирии.
Самый большой заработок предлагают в АО «Мелеузовские минеральные удобрения» на вакансии директор по экономике — 240 тысяч рублей.
В Уфе начальнику управления ООО «ГСП −2» будут платить 211 тысяч рублей.
В Учалах от 80 до 120 тысяч рублей будет получать начальник участка в ООО «Машзавод “Ривс”.
На «ОДК-УМПО» от 40 до 109 тысяч рублей собираются платить оператору станков с программным управлением, а также от 60 до 120 тысяч рублей электрогазосварщику.