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В Башкирии открылась вакансия с заработком в 240 тысяч рублей

В Башкирии появились предложения с хорошим заработком.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии появился ряд высокооплачиваемых вакансий в разных городах и районах. Информация об этом появилась на Интерактивном портале службы занятости Башкирии.

Самый большой заработок предлагают в АО «Мелеузовские минеральные удобрения» на вакансии директор по экономике — 240 тысяч рублей.

В Уфе начальнику управления ООО «ГСП −2» будут платить 211 тысяч рублей.

В Учалах от 80 до 120 тысяч рублей будет получать начальник участка в ООО «Машзавод “Ривс”.

На «ОДК-УМПО» от 40 до 109 тысяч рублей собираются платить оператору станков с программным управлением, а также от 60 до 120 тысяч рублей электрогазосварщику.