США лидируют в области ИИ, КНР занимает второе место

Доклад был представлен на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. Его авторы изучили 46 стран на основании пяти критериев: базовая поддержка, ресурсы и среда для развития, научные и технологические исследования и разработки, промышленность и применение инноваций, а также международное сотрудничество и обмены. Страны были проанализированы по 39 показателям, каждый из которых оценивался по трехуровневой системе.