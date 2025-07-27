Для политики не существует возраста, заявил Володин

«Политика — это не собес. Не надо создавать специальных условий для того, чтобы делать скидку на возраст. Если человек хочет заниматься политикой, если ему есть что предложить, он должен иметь возможности для участия. Вот здесь как раз надо создавать условия, чтобы не было ограничений», — добавил Володин.