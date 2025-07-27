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Для политики не существует возраста, заявил Володин

Володин: для политики не существует возраста, есть опыт и ответственность.

Источник: © РИА Новости

СОЛНЕЧНОГОРСК, 27 июл — РИА Новости. Для политики не существует возраста, есть опыт, ответственность и понимание своей значимости и эффективности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Для политики возрастов не существует, нет политиков молодых и пожилых. Есть политики ответственные, есть безответственные. Есть опытные, есть неопытные. Поэтому, конечно, хотелось, чтобы в политику приходили ответственные и опытные. Но опыт — он на плечах. Но этот опыт надо набирать», — сказал Володин в ходе выступления на форуме «Территория смыслов».

Он отметил, что в политику можно приходить в молодом возрасте, но главное — понимать, зачем человек туда идет, что предлагает и насколько он эффективен.

Председатель Госдумы подчеркнул, что существуют молодые политики, но энергичные и делающие все для того, чтобы реализовывать решения, а есть те, кто имеет возраст, но при этом недостаточно эффективны.

«Политика — это не собес. Не надо создавать специальных условий для того, чтобы делать скидку на возраст. Если человек хочет заниматься политикой, если ему есть что предложить, он должен иметь возможности для участия. Вот здесь как раз надо создавать условия, чтобы не было ограничений», — добавил Володин.

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