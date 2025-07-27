Стало известно о задержке нескольких поездов в Уфу

В связи с падением обломков БПЛА на станции Жутово в Волгоградской области задерживаются несколько пассажирских поездов:
- № 358 Имеретинской Курорт-Уфа (более 1,5 часов);
- № 254 Новороссийск-Уфа (более 1 часа);
- № 252 Новороссийск-Уфа (более 1 часа).
Отмечается, что возможна задержка еще 3 поездов. Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше 4 часов — питанием. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Обо всех изменениях пассажиров информируют по смс.
В РЖД предпринимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов.
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