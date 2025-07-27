Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин

«Он красивый, этот праздник. Но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях — это правильно — мы отмечаем этот праздник в боевой рабочей обстановке, все на местах. И флот демонстрирует свои боевые возможности и качества», — сказал Путин.