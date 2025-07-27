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Отмечать день ВМФ в боевой рабочей обстановке правильно, заявил Путин

Путин: в современной обстановке отмечать день ВМФ в боевой обстановке правильно.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Россия в современных условиях отмечает День ВМФ в боевой рабочей обстановке, это правильно, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в воскресенье по видеосвязи обратился к участникам оперативных учений «Июльский шторм», которые проводятся с 23 июля. По окончании телемоста он ещё раз поздравил военных моряков с Днём ВМФ.

Президент особо подчеркнул, что этот праздник важен не только для флота, но и для всей страны в целом.

«Он красивый, этот праздник. Но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях — это правильно — мы отмечаем этот праздник в боевой рабочей обстановке, все на местах. И флот демонстрирует свои боевые возможности и качества», — сказал Путин.