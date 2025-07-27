Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

16% всех белорусов и 9% населения Минска работают в сфере торговли

В Беларуси в сфере торговли и общепита трудятся около 670 тысяч человек.

Источник: Комсомольская правда

Белстат опубликовал данные по числу белорусов, работающим в торговле и общественном питании. Таких около 670 тысяч человек, или 16% всего занятого населения (для Минска — 9%).

Средний возраст представителя этой отрасли около 40 лет, две трети из них — женщины.

Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников (до вычета налогов) в начале 2025 года для оптовой торговли (кроме реализации автомототехники) составила 3 317 рублей, для розничной — 2 071,7 рубля.

В среднем каждый житель Беларуси в 2025 году ежедневно тратит на покупки около 30 рублей.

Розничный товарооборот интернет-торговли за 2024 год составил 10,2 млрд рублей. Это 11,7% в розничном товарообороте организаций торговли.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал торговле про отзывы покупателей и ориентированность на человека.

Мы писали, что юрист сказала, как уменьшить цену блюда при долгом ожидании заказа в кафе.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше