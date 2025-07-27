16% всех белорусов и 9% населения Минска работают в сфере торговли

Белстат опубликовал данные по числу белорусов, работающим в торговле и общественном питании. Таких около 670 тысяч человек, или 16% всего занятого населения (для Минска — 9%).
Средний возраст представителя этой отрасли около 40 лет, две трети из них — женщины.
Номинальная начисленная среднемесячная зарплата работников (до вычета налогов) в начале 2025 года для оптовой торговли (кроме реализации автомототехники) составила 3 317 рублей, для розничной — 2 071,7 рубля.
В среднем каждый житель Беларуси в 2025 году ежедневно тратит на покупки около 30 рублей.
Розничный товарооборот интернет-торговли за 2024 год составил 10,2 млрд рублей. Это 11,7% в розничном товарообороте организаций торговли.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал торговле про отзывы покупателей и ориентированность на человека.
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