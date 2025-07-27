В Telegram «Сочи» прокомментировали разгромное поражение от «Акрона» в РПЛ

После разгрома от «Акрона» во втором туре Российской Премьер-Лиги пресс-служба «Сочи» выступила с заявлением.
Клуб отметил, что поражение стало серьёзным ударом, но команда готова признать результат, сделать необходимые выводы и продолжить работу, чтобы исправить ситуацию и вернуть доверие болельщиков.
Также руководство поблагодарило фанатов за поддержку, подчеркнув, что ценит их верность клубу в сложные периоды.
Матч завершился победой «Акрона» со счётом 4:0.
После двух туров тольяттинская команда с четырьмя очками занимает второе место в таблице РПЛ, а «Сочи» пока остаётся без очков и располагается на последней строчке.
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