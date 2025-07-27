«Фитнес шок» и «Самоздрав» из Тольятти стали победителями конкурса «Знай наших»

В столице подвели итоги третьего сезона конкурса, направленного на поддержку перспективных российских брендов «Знай наших».
Среди победителей оказались резидент технопарка «Жигулевская долина» — компания «Самоздрав», а также тольяттинский производитель функциональных продуктов «Фитнес шок», сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.
Дыхательный тренажёр «Айроник», разработанный «Самоздравом», был отмечен жюри как одно из лучших решений в категории «Инновации в сфере здоровья и красоты».
«Фитнес шок», выпускающий с 2019 года десерты и другие продукты для правильного питания, получил награду в номинации «Экспортный потенциал».
Лауреаты программы «Знай наших» смогут воспользоваться поддержкой в продвижении своих брендов: доступом к крупным маркетплейсам и торговым сетям, образовательными курсами, консультациями бизнес-наставников, вступлением в профессиональные объединения.
Кроме того, им предоставят возможность бесплатно участвовать в значимых отраслевых событиях и претендовать на гранты для дальнейшего развития.
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