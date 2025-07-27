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«Фитнес шок» и «Самоздрав» из Тольятти стали победителями конкурса «Знай наших»

В столице подвели итоги третьего сезона конкурса, направленного на поддержку перспективных российских брендов «Знай наших».

В столице подвели итоги третьего сезона конкурса, направленного на поддержку перспективных российских брендов «Знай наших».

Среди победителей оказались резидент технопарка «Жигулевская долина» — компания «Самоздрав», а также тольяттинский производитель функциональных продуктов «Фитнес шок», сообщили в пресс-службе администрации Тольятти.

Дыхательный тренажёр «Айроник», разработанный «Самоздравом», был отмечен жюри как одно из лучших решений в категории «Инновации в сфере здоровья и красоты».

«Фитнес шок», выпускающий с 2019 года десерты и другие продукты для правильного питания, получил награду в номинации «Экспортный потенциал».

Лауреаты программы «Знай наших» смогут воспользоваться поддержкой в продвижении своих брендов: доступом к крупным маркетплейсам и торговым сетям, образовательными курсами, консультациями бизнес-наставников, вступлением в профессиональные объединения.

Кроме того, им предоставят возможность бесплатно участвовать в значимых отраслевых событиях и претендовать на гранты для дальнейшего развития.

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