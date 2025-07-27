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Водные маршруты Прикамья — теперь на «Яндекс. Картах»

При наличии на телефоне приложения "Яндекс.

При наличии на телефоне приложения «Яндекс. Карты» или «Яндекс Gо» теперь можно отслеживать движение речных судов по местным маршрутам в режиме реального времени. Для пользователей доступны расписание и схема маршрута. А если выбрать на карте нгужный причал, сервис покажет время прибытия пассажирского водного транспорта.

Доступно также отслеживание движения судов онлайн по пяти маршрутам: Пермь — Закамск — Краснокамск, Пермь — Заречный, Березники — Быстрая, Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды, Быковка — Сылва — Троица.