Водные маршруты Прикамья — теперь на «Яндекс. Картах»

При наличии на телефоне приложения «Яндекс. Карты» или «Яндекс Gо» теперь можно отслеживать движение речных судов по местным маршрутам в режиме реального времени. Для пользователей доступны расписание и схема маршрута. А если выбрать на карте нгужный причал, сервис покажет время прибытия пассажирского водного транспорта.