Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду и четверг

Синоптик отметил, что над столичным регионом продолжатся процессы, начавшиеся в выходные и напоминающие ситуацию омега-блокирования, когда сформировавшийся над средней полосой теплый и малоподвижный антициклон приведет к нарушению привычной формы циркуляции. Огибая этот антициклон, привычный в севером полушарии западно-восточный перенос сменится меридиональными потоками — у западных границ России они будут иметь южное направление, а над Уралом — северное.