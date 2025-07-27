Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду и четверг

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Воздух в Москве в среду и четверг, 30−31 июля, прогреется до плюс 29 — плюс 31 градуса, в целом на предстоящей неделе температура будет превышать климатическую норму на четыре-пять градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что на предстоящей неделе жителей столичного региона ждет стабильная погода с небольшой облачностью, отсутствием осадков и жаркими температурами. В среднем показания термометров окажутся на четыре-пять градусов выше климатической нормы.
«В понедельник и вторник в Москве плюс 28 — плюс 30 градусов, в среду и четверг воздух прогреется до плюс 29 — плюс 31 градуса, в пятницу температурный фон вернется к значениям начала недели. Тепло будет и по ночам — преобладающий фон температуры — плюс 14 — плюс 19 градусов», — рассказал Леус.
Синоптик отметил, что над столичным регионом продолжатся процессы, начавшиеся в выходные и напоминающие ситуацию омега-блокирования, когда сформировавшийся над средней полосой теплый и малоподвижный антициклон приведет к нарушению привычной формы циркуляции. Огибая этот антициклон, привычный в севером полушарии западно-восточный перенос сменится меридиональными потоками — у западных границ России они будут иметь южное направление, а над Уралом — северное.