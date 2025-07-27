Леус рассказал о возможных грозовых дождях в Москве

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Грозовые дожди возможны в Москве в конце предстоящей недели, они «собьют жару» до плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что на предстоящей неделе жителей столичного региона ждут жаркие температуры. В среду и четверг, 30−31 июля, воздух прогреется до плюс 29 — плюс 31 градуса.
«Только в субботу в атмосфере наметятся изменения — вырастет вероятность грозовых дождей, которые собьют жару до плюс 24 — плюс 26 градусов», — рассказал Леус.