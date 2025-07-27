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Юрист сказала, можно ли прийти на работу пораньше и уйти пораньше в Беларуси

Юрист сказала, можно ли в Беларуси самостоятельно смещать график работы.

Источник: Комсомольская правда

Самовольно уйти с работы раньше установленного времени, даже если пришел пораньше, нельзя, отметила в комментарии sb.by адвокат специализированной юридической консультации Минска «Экономика Имущество Инвестиции» Наталия Русакович.

По словам юриста, если работнику установлен режим работы понедельник — пятница с 9.00 до 18.00 и с часовым перерывом на обед, то самовольно уйти с работы пораньше — скажем, в 17.45 — нельзя, даже если пришел на работу на 15 минут раньше. В фактически отработанное время эти минуты до начала рабочего дня не включаются, а самовольный уход с работы раньше положенного времени может быть расценен как дисциплинарный проступок.

В рабочее время не включается то время, когда работник едет до работы, когда идет от проходной до рабочего места, когда переодевается.

Кстати, юрист сказал, как сократить рабочий день для мам с детьми в Беларуси.

Кроме того, Минтруда рассказало, когда могут привлечь к работе в выходной день в Беларуси.

Мы писали, что юрист сказала, можно ли отказаться от перерыва на обед в Беларуси, сократив рабочий день.