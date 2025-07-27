Юрист сказала, можно ли прийти на работу пораньше и уйти пораньше в Беларуси

По словам юриста, если работнику установлен режим работы понедельник — пятница с 9.00 до 18.00 и с часовым перерывом на обед, то самовольно уйти с работы пораньше — скажем, в 17.45 — нельзя, даже если пришел на работу на 15 минут раньше. В фактически отработанное время эти минуты до начала рабочего дня не включаются, а самовольный уход с работы раньше положенного времени может быть расценен как дисциплинарный проступок.