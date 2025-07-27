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Под Ростовом продают купеческий особняк за шесть миллионов рублей

В станице Мелиховской Ростовской области выставлен на продажу особняк XIX века.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области выставлен на продажу старинный особняк. Предложение появилось на сайте «Авито».

Особняк расположен в станице Мелиховской Усть-Донецкого района. Его построил в XIX веке купец Иван Шеповаленков. Площадь кирпичного дома составляет почти 300 квадратных метров, участка — 6 соток.

В здании есть два этажа, чердак, шесть комнат. В особняк проведены свет, газ и вода. Также установлены современные окна, автоматические ворота, подогрев пола: в холле и зимнем саду. В 15 минутах ходьбы от дома находится Дон и родник. Вот только особняку требуется ремонт. Сейчас его продают за шесть миллионов рублей. Приобрести его можно в ипотеку.

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