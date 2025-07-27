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Нотариус подтвердит факт нахождения человека в том или ином месте в Беларуси

Для доказательств в семейных и рабочих конфликтах нотариус может установить факт нахождения человека в определенном месте.

Источник: Комсомольская правда

Для доказательств в семейных и рабочих конфликтах нотариус может официально подтвердить факт нахождения человека в определенном месте, пояснила sb.by нотариус Гродненского нотариального округа Татьяна Бунар.

По словам специалиста, такое нотариальное действие может защитить интересы граждан и юридических лиц в самых разных ситуациях — это касается и работы, и частной жизни.

«По просьбе заявителя факт нахождения в определенном месте устанавливается как в самой нотариальной конторе (бюро), так и вне этих помещений», — подчеркнула нотариус.

Кстати, юрист сказала, можно ли прийти на работу пораньше и уйти пораньше в Беларуси.

Мы писали, что юрист сказал, как сократить рабочий день для мам с детьми в Беларуси.

Кроме того, юрист сказала, можно ли отказаться от перерыва на обед в Беларуси, сократив рабочий день.