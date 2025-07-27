Нотариус подтвердит факт нахождения человека в том или ином месте в Беларуси

Для доказательств в семейных и рабочих конфликтах нотариус может официально подтвердить факт нахождения человека в определенном месте, пояснила sb.by нотариус Гродненского нотариального округа Татьяна Бунар.
По словам специалиста, такое нотариальное действие может защитить интересы граждан и юридических лиц в самых разных ситуациях — это касается и работы, и частной жизни.
«По просьбе заявителя факт нахождения в определенном месте устанавливается как в самой нотариальной конторе (бюро), так и вне этих помещений», — подчеркнула нотариус.
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