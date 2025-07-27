Вблизи Алматы введут ограничение на высотки

Также в Алматинской области планируют построить автобусный парк с газовыми заправочными станциями. Это позволит запустить на пригородные маршруты автобусы на экологичном топливе. В 2025 году в Алматы планируется закупка 1 400 газовых автобусов и 118 электробусов, что позволит сделать общественный транспорт на 100% экологичным (за исключением пригородных и горных маршрутов).