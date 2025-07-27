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Вблизи Алматы введут ограничение на высотки

Вблизи Алматы введут ограничение на этажность новостроек. Об этом заявил аким Алматинской области Марат Султангазиев на заседании местного совета Алматинской агломерации с участием акима Алматы Дархана Сатыбалды.

Источник: Shutterstock

По мнению акимата, строительство многоэтажек на границе города усиливает дисбаланс между центром и пригородами. Это приводит к росту числа людей, ежедневно ездящих в город, а также увеличивает нагрузку на дороги и социальную инфраструктуру.

Одновременно с этим разрабатываются детальные проекты планировки Карасайского, Талгарского и Илийского районов — с акцентом на создание современной социальной и инженерной инфраструктуры.

«На территории Алматинской агломерации проживает более 3,2 млн человек, из них около 1,5 миллиона — в пригородной зоне. В Алматинской области сосредоточена значительная часть промышленного и туристического потенциала агломерации. Поэтому важно, чтобы все инфраструктурные и социальные проекты реализовывались согласованно,» — отметил Марат Султангазиев.

Кроме того, на заседании обсуждали строительство радиальных дорог до БАКАД, что должно разгрузить центральные магистрали Алматы и улучшить связь между центром и пригородами. ​Продолжается строительство проспектов Абая и Рыскулова, улиц Саина, Тлендиева, Северное кольцо и Монке би до БАКАД. ​

Также в Алматинской области планируют построить автобусный парк с газовыми заправочными станциями. Это позволит запустить на пригородные маршруты автобусы на экологичном топливе. В 2025 году в Алматы планируется закупка 1 400 газовых автобусов и 118 электробусов, что позволит сделать общественный транспорт на 100% экологичным (за исключением пригородных и горных маршрутов).

Сегодня в Алматы ежедневно передвигается свыше 172 тыс. старых автомобилей (Евро-0). Для контроля загрязнений будет усилена работа экологических постов и продолжена разработка зон с пониженными выбросами (Low Emission Zones).