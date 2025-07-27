В Красноярске грибы стоят 250 рублей за литровый контейнер

Как сообщают «Горновости», цены на лисички пока не радуют глаз: за литровый контейнер придется выложить около 250 рублей, а за ведро — больше тысячи. Некоторые покупатели рассказывают, что иногда удается найти большие объемы и за 500 рублей, но это скорее исключение из правил.