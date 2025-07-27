В Красноярске грибы стоят 250 рублей за литровый контейнер

На красноярских улицах развернулась настоящая грибная лихорадка. В самый разгар летнего сезона прилавки буквально завалены первыми лисичками, соблазняя горожан своим аппетитным видом.
Однако, «охота» за этими лесными деликатесами может ощутимо ударить по карману.
Как сообщают «Горновости», цены на лисички пока не радуют глаз: за литровый контейнер придется выложить около 250 рублей, а за ведро — больше тысячи. Некоторые покупатели рассказывают, что иногда удается найти большие объемы и за 500 рублей, но это скорее исключение из правил.
Продавцы объясняют высокие цены тем, что сейчас самый пик сезона сбора лисичек. Покупатели надеются, что в ближайшие дни цены немного снизятся, когда предложение увеличится.
Основной поток «лесных гостинцев» идет с юга края, где в этом году особенно богатый урожай лисичек.
Несмотря на достаточно высокие цены, лисички разлетаются с прилавков, словно горячие пирожки. Такая же ситуация наблюдается и с ягодами. На прилавках можно найти кислицу, ежевику и ароматную клубнику. За литр ягод придется отдать от 400 до 500 рублей.
Как ранее писал «МК в Красноярске», радиоактивные грибы угрожают жизни и здоровью красноярцев. Несмотря на то, что лисички считаются одними из самых чистых грибов, опасность отравлений исходит не только от ядовитых видов.