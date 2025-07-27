В Краснодаре масштабный термальный комплекс откроется в сентябре

Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 1500 человек, а в пиковые часы — до 3000. Гостям будут доступны как открытые, так и закрытые термальные бассейны, различные виды бань, соляная комната, купели с водой разной температуры, СПА-центр и кабинеты массажа. Для детей предусмотрена специальная зона, а также бар для отдыха и перекуса. «Термолэнд» имеет успешный опыт работы в других городах России, включая Москву, Пензу, Оренбург и Новокузнецк. Открытие комплекса в Краснодаре обещает стать значимым событием для индустрии отдыха и развлечений города.