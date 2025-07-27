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В Краснодаре масштабный термальный комплекс откроется в сентябре

Термальный комплекс в Краснодаре планируют открыть в сентябре.

Источник: Комсомольская правда

Долгожданное открытие термального комплекса федеральной сети «Термолэнд» в ТРЦ «OZ Молл» запланировано на сентябрь. Как сообщили представители компании 93.ru, предварительная дата открытия приходится на период с конца августа до начала сентября, однако точная дата будет объявлена дополнительно.

Строительство курортного комплекса, девелопером которого выступает московская группа компаний «Основа», ведется с 2023 года. Первоначально запуск планировался на конец 2024 года, но из-за логистических сложностей с поставками оборудования, настройки инженерных коммуникаций и завершения отделочных работ сроки были скорректированы.

Уже в июле «Термолэнд» начал активный набор персонала в краснодарский филиал. На сайте размещены объявления о вакансиях для работы в бассейне, администраторов-кассиров и специалистов по подготовке воды с заработной платой от 50 до 60 тысяч рублей.

Комплекс рассчитан на одновременное посещение до 1500 человек, а в пиковые часы — до 3000. Гостям будут доступны как открытые, так и закрытые термальные бассейны, различные виды бань, соляная комната, купели с водой разной температуры, СПА-центр и кабинеты массажа. Для детей предусмотрена специальная зона, а также бар для отдыха и перекуса. «Термолэнд» имеет успешный опыт работы в других городах России, включая Москву, Пензу, Оренбург и Новокузнецк. Открытие комплекса в Краснодаре обещает стать значимым событием для индустрии отдыха и развлечений города.