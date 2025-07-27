Когда и почему князь Владимир отказался от язычества и крестил Русь

Византийский посланник приглянулся Владимиру больше всех. Чтобы быть уверенным в своем выборе до конца, князь отправил посольства в окрестные страны. Возвратившись, послы рассказали об их религиозных обычаях. Они побывали в мусульманской мечети у болгар, у католиков-немцев, но самое большое впечатление на них произвела патриаршая служба в Царьграде в Софийском соборе. «Мы не знали, на земле мы стояли или на небе», — сказали они. Поэтому было решено принять христианство.