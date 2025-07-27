РСТ: российских туристов в Турции пока не эвакуируют из-за пожаров

В Турции с новой силой разгорелись крупные лесные пожары. По предварительной информации, в огне погибли десять человек. Эвакуация затронула жителей 53 населенных пунктов. Причиной возгораний становились не только искры от техники на фоне аномальной жары, но и оставленная на одной из могил свеча. Тем временем российские туристы продолжают свой отдых в обычном режиме. Подробности — в материале «Газеты.Ru».