В пробках у Крымского моста скопилось около 900 машин

К 14 часам со стороны Кубани автотранспорт проезжал Крымский мост свободно, а со стороны Керчи к этому времени в очереди на ручной досмотр находилось 657 транспортных средств. Время ожидания составляло около трех часов.
Уже через час, по данным Telegram-канала «Крымский мост», вновь образовался затор на кубанском берегу, где скопилось 120 машин, а очередь со стороны Керчи к этому времени выросла до 900 транспортных средств.
По состоянию на 16 часов очередь со стороны Тамани сократилась до 58 машин, а со стороны Керчи проезда ожидают 843 автомобиля. Время ожидания составляет около трех часов.