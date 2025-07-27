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В пробках у Крымского моста скопилось около 900 машин

Около 900 машин находятся в пробках у Крымского моста. Утром в очереди стояло около 320 автомобилей со стороны Тамани.

Источник: Российская газета

К 14 часам со стороны Кубани автотранспорт проезжал Крымский мост свободно, а со стороны Керчи к этому времени в очереди на ручной досмотр находилось 657 транспортных средств. Время ожидания составляло около трех часов.

Уже через час, по данным Telegram-канала «Крымский мост», вновь образовался затор на кубанском берегу, где скопилось 120 машин, а очередь со стороны Керчи к этому времени выросла до 900 транспортных средств.

По состоянию на 16 часов очередь со стороны Тамани сократилась до 58 машин, а со стороны Керчи проезда ожидают 843 автомобиля. Время ожидания составляет около трех часов.