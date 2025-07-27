Полицейские задержали экстремиста во время рейдов в Ростовской области

В одном из религиозных объектов правоохранители задержали человека, подозреваемого в участии в экстремистской организации. Кроме того, во время рейдов было изъято несколько единиц оружия и боеприпасов к нему. Также силовики выявили водителя с поддельными документами и обнаружили дом, в котором было фиктивно зарегистрировано множество человек. По всем фактам возбуждены уголовные дела.