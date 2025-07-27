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Полицейские задержали экстремиста во время рейдов в Ростовской области

В донском регионе полицейские пресекли факты незаконного хранения оружия.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области полицейские при поддержке УФСБ и Росгвардии провели рейды по обеспечению безопасности. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Операция проходила в Ремонтненском и Заветинском районах. Силовики проверяли жилой сектор, животноводческие комплексы и религиозные организации. В рейдах была задействована даже авиация — она контролировала обстановку с воздуха.

В одном из религиозных объектов правоохранители задержали человека, подозреваемого в участии в экстремистской организации. Кроме того, во время рейдов было изъято несколько единиц оружия и боеприпасов к нему. Также силовики выявили водителя с поддельными документами и обнаружили дом, в котором было фиктивно зарегистрировано множество человек. По всем фактам возбуждены уголовные дела.

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