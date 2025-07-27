Торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ прошли в Краснодаре

В праздновании также приняли участие министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог, начальник вуза Игорь Шпырня, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев.