Торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ прошли в Краснодаре, их провели на территории учебной базы военно-морской подготовки Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко.
Замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов поздравил личный состав училища от имени губернатора Вениамина Кондратьева.
«Военно-Морской Флот охраняет морские рубежи нашей страны, обеспечивает безопасность в регионах, приходит на выручку в локальных конфликтах, помогает поддерживать мир. Военные корабли России — щит, который сдерживает потенциальные угрозы и стоит на страже интересов страны», — отметил Александр Власов.
В праздновании также приняли участие министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог, начальник вуза Игорь Шпырня, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев.
В торжественной обстановке подняли российский триколор и Андреевский флаг. Личному составу довели обращения Президента РФ и главнокомандующего ВМФ, посвященные 329-й годовщине образования военного флота в стране.
Игорь Шпырня вручил личному составу ведомственные награды. Гости поздравили присутствующих с праздником.
Ко Дню ВМФ также приурочили спортивный праздник. Курсанты участвовали в гонке на ялах, перетягивании каната, подтягивании, песенном конкурсе.