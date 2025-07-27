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Торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ прошли в Краснодаре

В торжественной обстановке подняли российский триколор и Андреевский флаг.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Торжественные мероприятия в честь Дня ВМФ прошли в Краснодаре, их провели на территории учебной базы военно-морской подготовки Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко.

Замглавы региона, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов поздравил личный состав училища от имени губернатора Вениамина Кондратьева.

«Военно-Морской Флот охраняет морские рубежи нашей страны, обеспечивает безопасность в регионах, приходит на выручку в локальных конфликтах, помогает поддерживать мир. Военные корабли России — щит, который сдерживает потенциальные угрозы и стоит на страже интересов страны», — отметил Александр Власов.

В праздновании также приняли участие министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Пирог, начальник вуза Игорь Шпырня, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев.

В торжественной обстановке подняли российский триколор и Андреевский флаг. Личному составу довели обращения Президента РФ и главнокомандующего ВМФ, посвященные 329-й годовщине образования военного флота в стране.

Игорь Шпырня вручил личному составу ведомственные награды. Гости поздравили присутствующих с праздником.

Ко Дню ВМФ также приурочили спортивный праздник. Курсанты участвовали в гонке на ялах, перетягивании каната, подтягивании, песенном конкурсе.