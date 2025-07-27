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В МЧС России по Пермскому краю рассказали, как вести себя при атаке беспилотника

По оценке специалистов, силуэт БПЛА в воздухе можно увидеть на расстоянии около 100 метров.

По оценке специалистов, силуэт БПЛА в воздухе можно увидеть на расстоянии около 100 метров. Признаком приближения аппарата будут также звук типа газонокосилки или мопеда.

Если граждане в этот момент находятся на улице, необходимо покинуть зону видимости, укрыться в здании или под деревьями. При сбросе боеприпаса нужно лечь, желательно за любое укрытие или в канаву, и прикрыть голову. Если вас много, а укрытия нет, разбегайтесь в стороны.

Нельзя подниматься после первого взрыва, нужно перекатиться в сторону. Нельзя прикасаться к упавшему БПЛА и его обломкам.

Если вы едете в машине или в общественном транспорте, нужно покинуть транспортное средство, укрыться в здании, под деревьями, в канаве. Если беспилотник пикирует на машину, используйте экстренное торможение.

Если вы находитесь в здании, отойдите от окна, спрячьтесь в помещении с несущими стенами и без окон. Пользоваться лифтом нельзя.

Если вы увидели подозрительный летательный аппарат, сообщите по телефону 112. Потребуется назвать время и место, направление полета, а также свои данные.

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