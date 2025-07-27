В Ростовской области сотрудников МФЦ поздравили с профессиональным праздником

В Ростовской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники МФЦ. Об этом сообщается на сайте донского правительства.
Дата выбрана не случайно — 27 июля 2010 года вступил в силу Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
В Ростовской области трудится более 2,5 тысяч сотрудников МФЦ. В преддверии праздника заместитель губернатора региона Артем Хохлов вручил отличившимся работникам благодарности и награды. Он отметил, что 97 процентов посетителей удовлетворены качеством услуг многофункциональных центров.
Напомним, что с этого года в МФЦ действует проект по оформлению мер социальной поддержки участникам СВО и членам их семей. С февраля за этой услугой обратилось около трех тысяч человек.
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