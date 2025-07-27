СМИ назвали чувство, которое может привести к преждевременной смерти

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Исследование показало, что крайне сильное горе может привести к преждевременной смерти, пишет издании Daily Mail.
«В ходе исследования изучалась связь между смертностью и интенсивностью горя», — говорится в материале.
Отмечается, что у людей, потерявших близкого человека и переживших сильнейшее горе, риск преждевременной смерти в течение следующих десяти лет был в два раза выше, чем у тех, кто не так остро переносил утрату.
Уточняется, что ученые пока не нашли этому точного объяснения. Это может быть связано с тем, что глубинное чувство скорби способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с психическим здоровьем.