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СМИ назвали чувство, которое может привести к преждевременной смерти

Daily Mail: сильное горе может привести к преждевременной смерти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Исследование показало, что крайне сильное горе может привести к преждевременной смерти, пишет издании Daily Mail.

«В ходе исследования изучалась связь между смертностью и интенсивностью горя», — говорится в материале.

Отмечается, что у людей, потерявших близкого человека и переживших сильнейшее горе, риск преждевременной смерти в течение следующих десяти лет был в два раза выше, чем у тех, кто не так остро переносил утрату.

Уточняется, что ученые пока не нашли этому точного объяснения. Это может быть связано с тем, что глубинное чувство скорби способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с психическим здоровьем.