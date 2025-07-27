Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 28 июля 2025 года

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Либединского, 41; Артиллерийская, 66-А — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Бурденюка, 5, 9; Комсомольский пр., 37-Б, 51 (подъезды 3−8) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Тираспольская, 2−22, 1−45; Дубравная, 1−13 — с 08.00 до 16.00;
— Пр. Победы, 238; Хариса Юсупова, 32; ч/с: Красивая, 3, 14, 16-А, 22; Березовая; Кудрина, 5, 5-А; Лиственная — с 08.00 до 18.00;
— п. Градский прииск, ч/с: Шершневская, 2, 2-А, 2-Б, 4-А, 5, 8, 9, 9-Б, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 29 — с 08.00 до 18.00;
— п. Миасский, ч/с: Барбарисовая; Топазовая; пер. Индивидуальный — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Коммунаров, 2, 6 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— п. ЧКПЗ, ч/с: Грузовая, 17−81 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Жукова, 32, 36, 37-А, 38; Шоссе Металлургов, 26, 28 — с 10.00 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Шоссе Металлургов, 61 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Румянцева, 49−54; Гастелло, 1−9; Алчевская, 1−15; Липецкая, 32−41; Запорожская, 1−8; Шоссе Металлургов, 32−68 — с 08.00 до 17.00;
— п .Першино, ч/с: Кавказская, 1−21, 2−96; Водная, 13−17; Мартеновская, 58-А — с 13.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Новосельская, 7 (подъезды 1−5); Челябинская, 13, 15 — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Черничная, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; Белова, 9, 17 — с 08.00 до 16.00;
— п. Плановый ЧТЗ, ч/с: Танкистов, 159−173 (нечет.); Внутриквартальная, 1−61 (нечет.); Шишкина, 195−209, 178−188; Мамина, 180−192 (чет.); пер.1-й Газонный, 1−16; пер.2-й Газонный, 3−15; пер.5-й Рыбокоптильный; Кулибина, 2−52 — с 08.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Энтузиастов, 14-А (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Шершневские Каменные карьеры — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.