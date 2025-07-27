Путин поблагодарил экипаж фрегата «Адмирал Григорович» за службу России

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил запись в книге почетных гостей на фрегате «Адмирал Григорович», поздравил моряков с Днем Военно-морского флота и поблагодарил их за службу России.
Путин в День ВМФ работает в Санкт-Петербурге. Президент в этот день посетил фрегат «Адмирал Григорович», который в воскресенье участвовал в отражении атак БПЛА на Ленинградскую область.
«Поздравляю с Днем Военно-морского флота! Желаю удачи. Благодарю за службу России», — написал Путин в книге почетных гостей.
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