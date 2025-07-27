Жизнь в аренду: почему в России растет тренд на съемное жилье

Конечно, у роста спроса на арендованное жилье есть и другая, более практичная сторона. По мнению брокера по недвижимости, управляющего директора риелторского агентства Марии Атлас, то, что покупатели сейчас откладывают покупку жилья на долгосрочную перспективу, связано с высокой ключевой ставкой, в том числе и по ипотечным кредитам. Люди предпочитают снимать жилье, потому что это более выгодно. И при этом они могут накапливать свои средства на депозитных счетах, инвестируя в другие направления.