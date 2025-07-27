В Краснодаре прошел фестиваль «Россия — Моя история. Херсонес»

КРАСНОДАР, 27 июл — РИА Новости. Интерактивные экскурсии с использованием искусственного интеллекта о роли Крыма в истории России провел исторический парк в рамках фестиваля «Россия — Моя история. Херсонес» в Краснодаре, также состоялись лекции о христианстве и был показан сериал о крещении Руси, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятия фестиваля «Россия — Моя история. Херсонес», приуроченного ко Дню крещения Руси, проходят 26−27 июля в сети исторических парков по всей стране при поддержке Минпросвещения России.
В краснодарском парке фестиваль открыли лекция «Святая Русь» с выходом в экспозицию парка «Рюриковичи» и детская викторина об истории христианства. Гостям рассказали главное об истории крещения Руси.
Для посетителей фестиваля провели интерактивную экскурсию «Крым в истории России». Мультимедийные элементы в выставке созданы с помощью искусственного интеллекта, который «оживил» портреты русских правителей.
«Личный опыт христианского мироощущения князь Владимир получил там, в Крыму. Поэтому мы решили данную экскурсию сегодня провести и рассказать людям о важности полуострова Крым и Херсонеса, в том числе как о факторах, влиявших на историю России», — рассказал РИА Новости замначальника отдела научно-просветительской и экскурсионной деятельности краснодарского исторического парка «Россия — моя история» Георгий Гриченко.
По словам Гриченко, эту экспозицию открыли в краснодарском историческом парке в марте 2019 года ко дню воссоединения Крыма с Россией.
После лекции в историческом парке состоялась беседа с иереем Вячеславом Куприенко, который представил гостям фестиваля старинные книги из фондов церковно-исторического кабинета Екатеринодарской духовной семинарии. Старейшей книгой из представленных, по словам Куприенко, оказался 350-летний «Пролог», напечатанный в правление царя Алексея Михайловича в 1675 году.
Завершил фестиваль показ бенто-сериала о крещении Руси, его премьера состоялась в сети исторических парков «Россия — моя история» по всей стране. Сериал об истории древнего Херсонеса создали с использованием искусственного интеллекта на основе исторических и археологических данных. В пяти коротких сериях освещены события до и после крещения Руси: зарождение христианства в первой половине I века в Римской Империи, его расцвет в великой Византии, взаимоотношения с Русью, в том числе осада Херсонеса и крещение князя Владимира.
Фестиваль «Россия — Моя история. Херсонес» приурочен к открытию Музея Христианства в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» в Севастополе. Это первое в мире музейное пространство, где искусственный интеллект стал не вспомогательным, а архитектурным и художественным ядром всей экспозиции. В его основе лежит авторский текст митрополита Симферопольского и Крымского Тихона «Крестный отец».