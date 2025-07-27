В Краснодаре прошел фестиваль «Россия — Моя история. Херсонес»

Завершил фестиваль показ бенто-сериала о крещении Руси, его премьера состоялась в сети исторических парков «Россия — моя история» по всей стране. Сериал об истории древнего Херсонеса создали с использованием искусственного интеллекта на основе исторических и археологических данных. В пяти коротких сериях освещены события до и после крещения Руси: зарождение христианства в первой половине I века в Римской Империи, его расцвет в великой Византии, взаимоотношения с Русью, в том числе осада Херсонеса и крещение князя Владимира.