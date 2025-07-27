Основатель Marko Мартынов сказал, что требовали от белорусов украинские партнеры

Основатель обувной компании Marko, предприниматель Николай Мартынов рассказал телеканалу СТВ, что требовали от белорусов украинские партнеры.
«Единственная страна, где мы много и продавали, мы и покупали — с Украины — вот те, только начиналось сразу, они предъявили нам: а вы должны выйти на демонстрации, вы должны это… И все… — вспомнил Мартынов. — Мы с Вознесенска брали кожтовар, и уже начались военные действия, я ему платил. Мы составили тройственный договор через уже страну другую, а все остальные обувщики, которые комплектующие делали, и мы у них покупали, все воинственно, чуть ли нас врагами не объявили. Почему враги? Мы с тобой покупали, цену договорились. Вот единственная страна, которая резко сказала “нет”.
Кроме того, есть и те страны, которые основатель Marko не стал называть, продают оборудование, но «только немножко логистика другая».
Ранее мы писали, что глава МЧС Беларуси Вадим Синявский сказал, что доплаты бойцам составляют до 150 рублей, а офицерам — 550.
Также МВД назвало самое частое киберпреступление, которое совершается против белорусов.
А Минский метрополитен заявил про важное новшество на третьей линии.
Тем временем «Минскстрой» сказал, где в Минске строят более 100 индивидуальных домов и три таунхауса.