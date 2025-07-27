Основатель Marko Мартынов сказал, что требовали от белорусов украинские партнеры

«Единственная страна, где мы много и продавали, мы и покупали — с Украины — вот те, только начиналось сразу, они предъявили нам: а вы должны выйти на демонстрации, вы должны это… И все… — вспомнил Мартынов. — Мы с Вознесенска брали кожтовар, и уже начались военные действия, я ему платил. Мы составили тройственный договор через уже страну другую, а все остальные обувщики, которые комплектующие делали, и мы у них покупали, все воинственно, чуть ли нас врагами не объявили. Почему враги? Мы с тобой покупали, цену договорились. Вот единственная страна, которая резко сказала “нет”.