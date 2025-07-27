Жители молдавской Тараклии возмущены действиями полиции

В воскресенье Речан побывал с визитом в южном городе Тараклия. Жители Тараклии и Тараклийского района пришли к городскому дому культуры, чтобы выразить свой протест власти. Они скандировали: «Долой (президента Молдавии — ред.) Майю Санду», «Речан, уезжай». Однако полиция не пускала их к зданию.
«Тараклийцы возмущены отношением Речана и его “охранников” к людям, так как те позволили себе даже применить силу… По словам очевидцев, людей не допустили к премьеру, несмотря на уведомление о проведении акции, поданное в мэрию», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телевидения.
Телеканал приложил ряд видеонарезок с выступлением жителей Тараклии.
«Это беспредел, Речан к нам не вышел. Его “охранники” толкнули меня, ударили парня в ребра», — сказала одна из участниц митинга.
«Он — трус! Народ просит хотя бы слово сказать — он даже на минуту не вышел… Он боится женщин и народа… А нам как жить на полторы тысячи леев (90 долларов — ред.) пенсии после 32 лет работы? Пусть он проживет на такую пенсию», — возмущались другие горожане.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.