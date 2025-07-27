Сухой фонтан в виде Адмиралтейской звезды появится в парке Победы в Самаре

В Самаре не прекращаются строительные работы над сухим фонтаном. В парке Победы будет возведена конструкция, имеющая форму Адмиралтейской звезды. Данную информацию предоставили в пресс-службе городской администрации.
Фонтан будет пешеходным, покрытие выполняется из натурального гранита четырех цветов. Общая площадь сооружения — 625 квадратных метров.
В данный момент профессионалы занимаются установкой канализационных и водопроводных сетей, а также подготавливают котлован. Строительные мероприятия выполнены на 45 процентов.
Ранее мы писали, что в регионе проходит конкурс «Связующая нить». Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.