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Сухой фонтан в виде Адмиралтейской звезды появится в парке Победы в Самаре

В Самаре не прекращаются строительные работы над сухим фонтаном.

В Самаре не прекращаются строительные работы над сухим фонтаном. В парке Победы будет возведена конструкция, имеющая форму Адмиралтейской звезды. Данную информацию предоставили в пресс-службе городской администрации.

Фонтан будет пешеходным, покрытие выполняется из натурального гранита четырех цветов. Общая площадь сооружения — 625 квадратных метров.

В данный момент профессионалы занимаются установкой канализационных и водопроводных сетей, а также подготавливают котлован. Строительные мероприятия выполнены на 45 процентов.

Ранее мы писали, что в регионе проходит конкурс «Связующая нить». Он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.