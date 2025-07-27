В Приднестровье прошел фестиваль памяти Высоцкого

«Вот уже десятый раз над Днестром, в Дубоссарах, проходит фестиваль памяти Высоцкого, и уже десятый раз он, как в песне, возвращается к нам, чтобы подарить свое творчество. Каждый из нас, послушав песню Владимира Семеновича или прочитав его стихотворение, может найти что-то о себе, что-то об окружающей действительности, что-то о близких людях, о том, что сейчас в нашем сердце — в этом его сила и его бессмертие», — сказал Науменков.