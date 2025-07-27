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В Приднестровье прошел фестиваль памяти Высоцкого

ТИРАСПОЛЬ, 27 июл — РИА Новости. Республиканский фестиваль бардовской песни памяти Владимира Высоцкого «Я, конечно, вернусь» состоялся в городе Дубоссары Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Источник: © РИА Новости

«Это особенное событие в культурной жизни республики ежегодно собирает поклонников творчества великого барда со всех уголков нашей республики. Фестиваль стал доброй традицией, объединяющей людей разных поколений любовью к поэзии и музыке Владимира Высоцкого», — говорится в сообщении, размещенном на сайте города.

На летней площадке парка Энергетиков участники фестиваля из всех городов Приднестровья исполнили самые известные и любимые песни Высоцкого.

Участников и организаторов фестиваля приветствовал исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Молдавии Артём Науменков.

«Вот уже десятый раз над Днестром, в Дубоссарах, проходит фестиваль памяти Высоцкого, и уже десятый раз он, как в песне, возвращается к нам, чтобы подарить свое творчество. Каждый из нас, послушав песню Владимира Семеновича или прочитав его стихотворение, может найти что-то о себе, что-то об окружающей действительности, что-то о близких людях, о том, что сейчас в нашем сердце — в этом его сила и его бессмертие», — сказал Науменков.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.